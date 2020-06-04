ФНС разъяснила порядок возврата средств за театральные билеты, купленные у посредников

ФНС на своем сайте напомнила правила возврата стоимости театральных билетов. Причем тут налоговики, спросите вы? А при том, что билеты — это бланки строгой отчетности и поэтому на них распространяются правила закона 54-ФЗ о ККТ.

Вот что пояснили налоговики. В случае отмены, замены или переноса культурного мероприятия театр или музей возмещают полную стоимость билета посетителю по его инициативе. При этом правила продажи и возврата билетов устанавливаются театром.

Эти правила должны быть и у агентов. Уполномоченное лицо, у которого был приобретен билет, также обязано произвести возврат, если договор между ним и культурной организацией возлагает на него такую обязанность.

Если покупатель обратится за возвратом билета в театр, он вернет ему только стоимость своей услуги без учета комиссии агента. Если в кассовом чеке при продаже билета выделена комиссия агента, то за возвратом этой комиссии следует обратиться к нему.