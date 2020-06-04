В Арбитраже Москвы на входе были длинные очереди. Люди стояли по 40 минут

Второго июня в Арбитражный суд города Москвы выстроились длинные очереди. По сообщениям стоявших, ожидание длилось до 40 минут.

Об этом сообщили в группе Арбитражного суда в Facebook.

Однако, это было не весь день, такие случаи бывают в определенное время.

Как сообщили в комментарии:

«Самый пиковый интервал с 10.00 до 11.30. До — очереди нет, после — свободно, проверяла! В лифтах, даже при очередях на улице, толп нет. не более 3х чел на лифт. Главное, рассчитывайте время, коллеги, так как пускают только за 20 мин до заседания. Иногда проверяют определение».

Быстро или не быстро, но соблюдения социальной дистанции в полтора метра особо не видно.