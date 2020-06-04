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ФНС направила рекомендуемые формы о результатах заявок на субсидии

ФНС письмом от 28.04.2020 № БС-4-11/7193 направила рекомендуемые формы по предоставлению субсидий, выплачиваемых субъектам МСП на работников, по постановлению Правительства РФ от 24.04.2020 № 576

Этим постановлением предусмотрено информирование заявителя о решении налогового органа по заявке на предоставление зарплатной субсидии. Поэтому и потребовались такие формы.

В письме содержатся:

  • рекомендуемая форма «Уведомление о перечислении субсидии»
  • рекомендуемая форма «Сообщение об отказе в предоставлении субсидии»

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