ФНС направила рекомендуемые формы о результатах заявок на субсидии

ФНС письмом от 28.04.2020 № БС-4-11/7193 направила рекомендуемые формы по предоставлению субсидий, выплачиваемых субъектам МСП на работников, по постановлению Правительства РФ от 24.04.2020 № 576
Этим постановлением предусмотрено информирование заявителя о решении налогового органа по заявке на предоставление зарплатной субсидии. Поэтому и потребовались такие формы.
В письме содержатся:
- рекомендуемая форма «Уведомление о перечислении субсидии»
- рекомендуемая форма «Сообщение об отказе в предоставлении субсидии»