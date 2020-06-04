ФНС направила рекомендуемые формы о результатах заявок на субсидии

alex.b А почему бы в Вашем случает не сидеть на удалёнке в таком удалённом месте в которое мальчики по в... Разработаны поправки в ТК по удаленной работе. Авторы проекта – члены «Единой России»

Natali Kr вы говорите о рынке разработки программного обеспечения или о бизнесе вообще?... Касперская попросила правительство отнести IT к наиболее пострадавшим отраслям

Ольга Евгеньевна Начало и конец интересные, середину про роботов-бухгалтеров и банки, как будто другой человек пис... Как умрет микробизнес

sun-sun-violett похоже на лайфхак как найти своего ушедшего три года назад за хлебом, да так и не вернувшегося, б... Полиция начала штрафовать родителей за детей на площадках. Без предупреждения

nipkaa А если я в июле наберу сотрудников, например 40, в сентябре уволю, 40 (но останется 90%от данных ... Кредит почти как субсидия. За каждого сотрудника заплатят 95 тысяч