Предпринимателям и самозанятым дадут ипотечные каникулы

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий предпринимателям и самозанятым воспользоваться ипотечными каникулами.

Поправки предложено внести в закон «О потребительском кредите (займе)». Сейчас оформить ипотечные каникулы могут лишь трудоустроенные граждане, которые для подтверждения снижения дохода могут предоставить банку справку по форме 2-НДФЛ.

Предпринимателям и самозанятым отказывают в предоставлении ипотечных каникул в связи с тем, что налоговые декларации и книга учетов доходов индивидуального предпринимателя не могут быть предоставлены в кредитные организации в качестве подтверждения снижения доходов для оформления ипотечных каникул. Банки же не имеют права самостоятельно менять перечень документов, указанных в законе.

Авторы законопроекта предлагают убрать эту несправедливость по отношению к ИП и самозанятым и дать право кредитным организациям самим решать, какие документы их устроят.