В Думу внесли проект о возврате индексации работающим пенсионерам с 1 июля 2020

Закон, который отменил индексацию пенсий работающим, предлагают признать утратившим силу.

Такая норма содержится в законопроекте № 967775-7, который разработали и внесли в Госдуму депутаты от «СР».

Проект предусматривает перерасчет пенсий, которые до настоящего времени не индексируются:

Осуществить с 1 июля 2020 года пересмотр размера страховой пенсии, размера фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии), установленных по состоянию на 30 июня 2020 года, гражданам, осуществляющим работу и (или) иную деятельность с учетом стоимости одного пенсионного коэффициента в размере, равном 93 рублям 00 копейкам, и размера фиксированной выплаты к страховой пенсии в сумме, равной 5686 рублям 25 копейкам.

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Авторы проекта – депутаты от «Справедливой России».

В пояснительной записке отмечается, что после отмены индексации пенсий работающим пенсионерам многие из них уволились, а кто-то перешел на конвертную зарплату.

Соответственно происходит нарушение трудового и пенсионного законодательства. Кроме того, данная ситуация приводит к снижению поступления страховых взносов.

Поэтому законопроектом предусмотрен возврат к индексации пенсий для работающих пенсионеров в 2020 году.

Такая мера повлечет дополнительные расходы ПФР в 2020 году в размере 184,25 млрд. рублей. Финансирование указанных расходов предлагается осуществить за счет профицита федерального бюджета.

Добавим, что Правительство этот проект не поддержало, так как он представлен без учета требований статьи 83 Бюджетного кодекса, согласно которой законопроект должен определять источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств.