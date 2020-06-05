Люди не хотят ехать в Сочи. Из-за обязательных справок об отсутствии COVID-19

Несмотря на то, что в Сочи начали открываться курортьные объекты (пока только с медлицензией), люди не спешат туда ехать. А все из-за справок об отсутствии COVID-19.

По заявлению властей Сочи, к открытию 1 июня были готовы 80 санаториев и комплексов с медицинской лицензией, однако лишь 34 из них заявили о начале приема туристов. С 8 по 20 июня откроются еще 13 объектов, с 1 июля — 18. Многие санатории не открылись с 1 июня из-за больших финансовых затрат, связанных с выполнением требований Роспотребнадзора. Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными.

«Рекомендации Роспотребнадзора по работе санаториев с медицинской лицензией могут существенно видоизменяться как в сторону смягчения, так и ужесточения. В Краснодарском крае на основе документа появились приказы и постановления, закрепляющие пожелания к работе санаториев уже в качестве обязательных требований. Из-за сложностей в их исполнении накануне открытия большинство санаториев Сочи переносят дату начала работы и возвращают туристам деньги тем, кто не готов поехать в другое время», — сказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

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Она добавила, что люди не хотят ехать из-за обязательных справок об отсутствии коронавируса:

«Местные рекомендации превратили здравницы фактически в обсерваторы. Туристы не могут оформить медсправки об отсутствии коронавируса в установленные сроки (не ранее чем за двое суток до прибытия в санаторий), к тому же стоимость тестирования составляет от 1,3 до 3 тыс. рублей на человека, это тоже очень дорого, ведь отдыхать едут в основном семьями. Большинство отказываются от поездок, ссылаясь на трудности с получением справок», — пояснила Тюрина.

Как отметила эксперт, в таких условиях санаториям просто невыгодно открываться.

«Преференции получат курортные отели, а также частный сектор, к которому вообще нет никаких требований. Туристам будет гораздо выгоднее добраться до частного размещения на собственном автотранспорте, минуя проверки справок в аэропорту или на вокзале», — заключила она.