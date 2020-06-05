Перечень НКО для господдержки может появиться уже на этой неделе

Первый перечень некоммерческих организаций, которые могут претендовать на налоговую поддержку, может быть опубликован уже 6 июня, сообщает Агентство социальной информации.

В реестр войдут социально ориентированные НКО:

получатели грантов и субсидий всех уровней 2017-2020 гг.;

получатели грантов Фонда президентских грантов 2017-2020 гг.;

поставщики социальных услуг;

исполнители общественно полезных услуг

Реестр будет размещен на сайте Минэкономразвития.

Если организации не найдут себя в списке, но относятся к перечисленным категориям, то им нужно обращаться в тот орган власти, который предоставлял им финансовую поддержку с 2017 года, либо в Фонд президентских грантов, если речь идет о победителях президентских грантовых конкурсов.

Второй реестр организаций для господдержки, где соберут НКО, наиболее пострадавшие в период пандемии, еще формируется. Также освобождение от уплаты некоторых налогов и страховых взносов за II квартал 2020 года получат религиозные организации и НКО, учрежденные ими.