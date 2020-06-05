Московский бизнес оформил в Сбербанке льготных кредитов на 1,7 млрд. рублей

Сбербанк в Москве одобрил уже свыше 550 кредитов по новой госпрограмме кредитования на заработную плату под 2%.
На счета корпоративных заемщиков в ближайшее время поступят более 1,7 млрд рублей.
Напомним, старт этой госпрограммы льготного кредитования состоялся 1 июня.
Сумма кредита по программе определяется количеством сотрудников заемщика, умноженных на величину МРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита. При необходимости программой предусмотрена возможность пролонгации при соблюдении ряда условий, которые направлены на сохранение численности и подтверждение эффективной деятельности компании. Максимальный срок кредита — до 1 апреля 2021.
Кредит с опцией прощения с 1 июня. Что это и кому подойдет«Государственная программа кредитования под 2% годовых является эффективной мерой государственной поддержки бизнеса. Об этом наглядно свидетельствует значительное количество поступающих заявок, как от индивидуальных предпринимателей, так и от представителей крупнейших московских компаний. А при соблюдении ряда условий государство полностью спишет заемщикам и основной долг, и проценты по кредиту. Московский банк продолжает оформлять заявки на кредиты по новой госпрограмме и предпринимает все меры для поддержки столичного бизнеса, который не только создает рабочие места для сотен тысяч москвичей, но и обеспечивает заказами предприятия в различных регионах страны», — прокомментировал вице-президент Сбербанка Вячеслав Цыбульников.