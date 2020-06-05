Владелец Крокус Сити рассказал о строительстве госпиталя в выставочном центре

Президент и владелец группы компаний Crocus Group Араз Агаларов в интервью изданию «360tv.ru» рассказал о строительстве госпиталя в выставочном центре «Крокус-сити», расположенном в подмосковном Красногорске. И о том, что будет после того, как надобность в нем отпадет.

«С точки зрения международной выставочной концепции, создавать инфекционную больницу на территории „Крокус Экспо“ — это выстрел в ногу. Если вы возьмете наши прайс-листы, которые находятся в открытом доступе, то увидите, что у нас аренда одного зала стоит 175 миллионов в месяц. Если взять два зала — 350. Если умножить на два месяца, то оба зала за два месяца стоят 700 миллионов», — заявил Агаларов. Однако для госпиталя арендная плата составила 2200 рублей за квадратный метр в месяц. За два зала по 18?тысяч квадратных метров.

📌 Реклама Отключить

Губернатор позвонил Агаларову и дал поручение 29 апреля, а 8 мая госпиталь был уже готов, и 12 мая открылся с врачами. У группы компаний есть строительное направление, партнеры, коллеги, компании, которые поверили на слово и привозили все по звонкую. Официальное оформление и оплата поставок идет до сих пор.

Пока контракт на размещение госпиталя заключен на два месяца. И пролонгация его создаст большие проблемы владельцам. Поскольку станет невозможным проведение выставок, а значит, можно налететь на большие штрафы от международных компаний.

Подробнее о строительстве госпиталя в статье Фейки, деньги и благодарность пациентов. Владелец Crocus Grouр Араз Агаларов — о госпитале в «Крокус Экспо»