ФНС запустила чат-бота по имени Таксик

Федеральная налоговая служба запустила в тестовом режиме чат-бота по имени Таксик. Он предназначен для общения с физическими лицами.

Чат-бот умеет отвечать на вопросы о налогообложении физических лиц — в частности, о транспортном налоге, НДФЛ, налоге на имущество, земельном налоге, а также об электронных сервисах и руководстве ФНС. Также с помощью чат-бота уже сейчас можно записаться на прием в налоговую инспекцию.

Таксик обучаем — чем больше он отвечает на вопросы, тем больше у него информации.

По крайней мере кто руководит ФНС, Таксик знает.