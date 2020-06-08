Внимание! Опубликован перечень НКО для оказания мер поддержки

Минэкономразвития сформирован реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, которым будут предоставлены дополнительные меры поддержки.

В реестр вошли более 24 тыс. организаций.

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В реестр включены СОНКО, которые с 1 января 2017 г. являлись:

получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых федеральными органами исполнительной власти, реализуемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;

получателями грантов Президента РФ;

поставщиками социальных услуг;

исполнителями общественно полезных услуг.

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Данные в реестр были поданы органами исполнительной власти регионального и федерального уровня, органами местного самоуправления, Минюстом и Фондом президентских грантов.

Организациям, которые соответствуют указанным выше критериям, но не включены в реестр, следует обращаться в тот орган власти, что предоставлял им государственную финансовую поддержку в период с 1 января 2017 г. по 1 апреля 2020 г., или в Фонд президентских грантов.

В случае, если подтвердится, что организация была ошибочно не включена в реестр, указанный орган должен направить в Минэкономразвития дополнение к реестру официальным письмом.

предоставление субсидируемых льготных кредитов под 2 %, выдаваемых СОНКО на выплату части заработной платы своим сотрудникам с возможностью списания кредита в случае сохранения на отчетный период более 90 % занятости (постановление Правительства от 16 мая 2020 г. № 696);

продление на шесть месяцев сроков уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, налогов (в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами) и авансовых платежей по налогам, за исключением НДС (постановление Правительства от 15 мая 2020 г. № 685);

освобождение от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборов по налогу на прибыль организаций — в части ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате во втором квартале 2020 года (проект федерального закона № 953580-7);

расширение налоговых стимулов участия в благотворительности юридических лиц для организаций, вошедших в реестры. Юридические лица, передавшие на безвозмездной основе некоммерческим организациям имущество (включая денежные средства), смогут включить их в состав внереализационных расходов при определении ими налоговой базы по налогу на прибыль организаций (проект федерального закона № 953580-7).

В настоящее время Правительством прорабатываются дополнительные основания и критерии предоставления мер поддержки иным социально ориентированным некоммерческим организациям, включенным в дополнительный реестр.