Внимание! Опубликован перечень НКО для оказания мер поддержки

Минэкономразвития сформирован реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, которым будут предоставлены дополнительные меры поддержки.
В реестр вошли более 24 тыс. организаций.
В реестр включены СОНКО, которые с 1 января 2017 г. являлись:
- получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых федеральными органами исполнительной власти, реализуемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;
- получателями грантов Президента РФ;
- поставщиками социальных услуг;
- исполнителями общественно полезных услуг.
Организациям, которые соответствуют указанным выше критериям, но не включены в реестр, следует обращаться в тот орган власти, что предоставлял им государственную финансовую поддержку в период с 1 января 2017 г. по 1 апреля 2020 г., или в Фонд президентских грантов.
В случае, если подтвердится, что организация была ошибочно не включена в реестр, указанный орган должен направить в Минэкономразвития дополнение к реестру официальным письмом.Организации, включенные в реестр, получат следующие виды поддержки:
- предоставление субсидируемых льготных кредитов под 2 %, выдаваемых СОНКО на выплату части заработной платы своим сотрудникам с возможностью списания кредита в случае сохранения на отчетный период более 90 % занятости (постановление Правительства от 16 мая 2020 г. № 696);
- продление на шесть месяцев сроков уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, налогов (в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами) и авансовых платежей по налогам, за исключением НДС (постановление Правительства от 15 мая 2020 г. № 685);
- освобождение от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборов по налогу на прибыль организаций — в части ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате во втором квартале 2020 года (проект федерального закона № 953580-7);
- расширение налоговых стимулов участия в благотворительности юридических лиц для организаций, вошедших в реестры. Юридические лица, передавшие на безвозмездной основе некоммерческим организациям имущество (включая денежные средства), смогут включить их в состав внереализационных расходов при определении ими налоговой базы по налогу на прибыль организаций (проект федерального закона № 953580-7).