Снятие наличных стало самой непопулярной операцией по картам

Снятие наличных стало самой непопулярной операцией по банковским картам в первом квартале

Это следует из статистического бюллетеня ЦБ который проанализировал РБК. Чаще выполнялись в том числе переводы по картам и безналичные платежи.

Всего за январь—март россияне оплатили картами товары и услуги на сумму более 7 трлн руб. Это на 9,7% больше объема снятия наличных — 6,4 трлн руб. Объем переводов на карту превысил объем снятия наличных еще по итогам 2018 года: 27,4 трлн против 26,6 трлн руб., отмечает издание. Общий объем операций по картам составил 23 трлн руб. Доля снятия наличных — 27,8%, оплата картами — 30,5%, переводы — 41,7%.

Однако объем снятия наличных в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году вырос на 8,7%. Общий объем безналичных операций (платежи и переводы) вырос больше, на 30%, до 16,5 трлн руб.