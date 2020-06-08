Три этапа возращения к нормальной жизни в Москве: что произойдет 9, 16 и 23 июня

Собянин на своем сайте объявил о масштабном снятии ограничений в Москве.

С 9 июня 2020 г. отменяются самоизоляция и пропускной режим. Вместе с ними отменяется и график прогулок.

Жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места.

Вновь заработают социальные карты, и льготники смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте. Восстановить срок действия неиспользованных проездных билетов на общественный транспорт можно будет начиная с 12 июня.

Отменяются ограничения на работу каршеринга. К своей обычной деятельности могут вернуться общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты. Театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции творческих коллективов.

Также отменяются ограничения на посещение городских кладбищ.

Музеи и выставочные залы и зоопарки начнут работать с 16 июня. Их можно будет посещать по электронным билетам. В этот день начнут работать и стоматологические клиники. Начнут работать летние веранды кафе. Откроются библиотеки, риэлторские конторы, прокат, рекламные агентства.

С 23 июня откроются бассейны и фитнес-клубы и физкультурно-оздоровительные комплексы. Будут сняты ограничения на работу детсадов. Откроется пассажирская навигация по Москва-реке. Начнут работать стационарные заведения общепита, в обычный режим вернутся учреждения соцзащзиты. Можно будет свободно сидеть на лавочках, а детям — пользоваться качелями.

А вот и инфографика по этапам снятия ограничений в столице:

Однако сроки снятия ограничений в Москве могут быть и изменены, исходя из складывающейся эпидситуации.

Также Собянин заявил, что режим «самосохранения» должен будет соблюдаться и после снятия ограничений. Видимо, маски носить жителям столицы еще долго.