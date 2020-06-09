Правительству предложили ввести единые правила неналоговых платежей

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предлагает установить единые правила введения и изменения неналоговых платежей.

Об этом говорится в предложениях палаты в проект Основных направлений налоговой политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в части развития отдельных отраслей экономики, поддержки импортозамещения и спроса.

Соответствующее письмо, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, направлено статс-секретарю — замминистра финансов Алексею Сазанову.

Для этого, по мнению Катырина, «целесообразно принять рамочный законопроект, которым будет установлен запрет на взимание неналоговых платежей, не включенных в реестры и перечни, а сами платежи смогут вводиться и изменяться только актами представительных органов государственной власти соответствующего уровня в пределах, определенных федеральным законодательством».

Среди предложение ТПП есть и перенос отмены ЕНВД до 2024 года. По мнению авторов письма, отмена ЕНВД в сложившейся из-за пандемии ситуации, может привести к массовому закрытию малого бизнеса. Однако Минфин ранее уже заявил, что не будет рассматривать вопрос о продлении действия ЕНВД.