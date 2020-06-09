Альфа-Банк снизил ставки по ипотеке

Альфа-Банк улучшил условия ипотечного кредитования: ставки по рефинансированию кредитов других банков снизились на 0,4 процентного пункта, до 8,29%, при покупке квартиры на вторичном рынке — до 8,49%.

Также банк расширил действие льготной программы ипотеки с господдержкой, пишут Банки.ру Теперь кредит по ставке 6,19% можно оформить без дополнительных условий. Клиенты могут получить до 8 млн рублей на срок до 20 лет в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 3 млн рублей в других регионах. Минимальный первоначальный взнос — 20% стоимости приобретаемой квартиры.

При первоначальном взносе 40% от стоимости квартиры Альфа-Банк предлагает ставку 5,99%. Она доступна при сумме от 6 млн рублей в Москве и Московской области, от 5 млн рублей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и от 2,5 млн рублей в других регионах.

В Альфа-Банке подать заявление и пакет документов на ипотеку можно онлайн, без визита в офис. Чтобы подать заявку, не нужны заверенные копии 2-НДФЛ и трудовой книжки — достаточно отправить выписку из Пенсионного фонда России или выписку по зарплатному счету, сформированную в мобильном или интернет-банке. Также банк принимает к рассмотрению справку 2-НДФЛ с цифровой подписью и электронную трудовую книжку.