Бизнес просит новых льгот. Для тестирования работников на коронавирус

Крупный бизнес хочет учитывать затраты на тестирование работников в расходах для уменьшения налогооблагаемой базы. А РСПП сообщает, что стоимость тестирования выросла.

Вопросы о расходах на проведение тестирования работников на COVID-19 исполнительный директор ассоциации «Русбренд» (включает Procter & Gamble, Nestle, Unilever, Coca-Cola, PepsiCo и пр.) Алексей Поповичев направил главе Минфина Антону Силуанову и руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилу Егорову.

Как отмечается в обращении, пишет «Коммерсантъ», только в Москве, согласно указу мэра Сергея Собянина, с 12 по 31 мая работодатели должны были провести тестирование на COVID-19 не менее 10% работников, с 1 июня тестирование требуется проводить каждые 15 дней.

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Поправки в НК от 22 апреля позволяют вычитать расходы на приобретение медицинских изделий, средств защиты, дезинфекцию помещений для борьбы с COVID-19 из суммы доходов перед уплатой налогов.

Бизнес хочет уточнить, можно ли также вычитать расходы на тестирование работников, а если нет — просит инициировать поправки.

Для крупных компаний разовое тестирование 10% работников может обойтись в 1,7 млн рублей. Разумеется, бизнес был бы не против принять эти расходы для уменьшения налогооблагаемой базы.

А РСПП обратилось в Роспотребнадзор. Как отмечается в обращении, в Санкт-Петербурге стоимость одного теста с конца апреля по конец мая выросла в 1,5 раза, а срок получения результатов увеличился с трех-четырех до семи-восьми суток. Это приводит к необходимости выведения работников из производственного процесса, а издержки работодателей с большим штатом исчисляются десятками миллионов рублей в год.