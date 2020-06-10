ЦБ поддержал усиление контроля за агентами по приему наличных платежей

Платежная компания QIWI предложила ЦБ усилить контроль за деятельностью платежных агентов, которые принимают наличные платежи от населения, либо вовсе упразднить их как институт и применить единый подход ко всем участникам рынка, выступающим посредниками при приеме платежей.

Банк России поддержал это предложение, говорится в сводном документе предложений участников платежного рынка для «регуляторной гильотины», пишет РБК.

На рынке приема наличных платежей от населения в адрес ЖКХ, сотовой связи и других товаров, работ и услуг существуют посредники, которые работают по двум моделям: банковские платежные агенты (БПА, регулируются законом о национальной платежной системе) и платежные агенты (ПА, регулируются законом о деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами). В качестве агентов могут выступать юридические лица и индивидуальные предприниматели. БПА принимают платежи от физлиц по договору с банками, ПА — с поставщиком товаров или услуг. И те и другие агенты должны открывать счета в банках.

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«Несмотря на практическую идентичность услуги, оказываемой потребителю, от выбора той или иной модели регулирования зависит ряд существенных факторов, таких как налогообложение, последовательность и прозрачность операций, экономика участников», — отмечают авторы предложения в QIWI, добавляя, что за деятельностью БПА установлен гораздо более жесткий контроль со стороны банков, с которыми они сотрудничают. Такая ситуация делает «банковскую модель» для участников рынка менее привлекательной, чем «модель платежных агентов».

«Это создает нездоровую конкурентную среду на платежном рынке и приводит кредитные организации к необходимости поиска компромисса между снижением контроля и ростом лицензионного риска», — отмечают в QIWI, работающей в настоящее время по обеим моделям.

Если в отношении операций, проводимых БПА, установлен постоянный текущий контроль со стороны банков, то контроль за ПА является выборочным, основанным на концепции риск-ориентированного подхода, говорят эксперты. Через платежных агентов проводят обналичку, схемы эти давно известны. ПА не сдают либо сдают не в полном объеме в банк для зачисления на свой специальный счет наличные, а передают их третьим лицам — заказчикам. Те «оплачивают» наличные деньги безналичными, в том числе, путем проведения многочисленных транзитных операций через счета большого количества организаций. Впрочем, схема постепенно уходит в прошлое, потому что ПА обязали применять онлайн-кассы.