Сбербанк назвал наиболее пострадавшие от ограничений из-за коронавируса регионы

Падение потребительских расходов в стране в связи с введением карантинных мер из-за коронавируса, было крайне неравномерным по регионам.

Об этом говорится в исследовании о влиянии ограничительных мер на потребительские расходы в регионах, которая подготовила лаборатория «СберДанные» Сбербанка. О его результатах пишет РБК.

В наибольшей степени потребительские расходы сократились в регионах, где сектор услуг занимает значительную часть экономики. Двойной удар, отмечают авторы исследования, получили регионы, где значительную часть спроса обеспечивали туристы.

Регионы — лидеры по сокращению расходов потребителей (год к году, апрель):

Москва — 39,8%

Санкт-Петербург — 35,4%

Татарстан — 32,6%

Тюменская область — 32,5%

В мае распределение мест изменилось (год к году, май):

Москва — 28%

Санкт-Петербург — 24,3%

Краснодарский край — 21,3%

ЯНАО — 20%

Потери Москвы и Санкт-Петербурга были непропорционально больше, что в значительной степени связано как раз с жесткостью ограничений, действующих на территории этих городов. Наименее пострадавшие регионы — часто те, где вводимые меры были мягче (на востоке и на юге страны).