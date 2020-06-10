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Сбербанк назвал наиболее пострадавшие от ограничений из-за коронавируса регионы

Падение потребительских расходов в стране в связи с введением карантинных мер из-за коронавируса, было крайне неравномерным по регионам.

Об этом говорится в исследовании о влиянии ограничительных мер на потребительские расходы в регионах, которая подготовила лаборатория «СберДанные» Сбербанка. О его результатах пишет РБК.

В наибольшей степени потребительские расходы сократились в регионах, где сектор услуг занимает значительную часть экономики. Двойной удар, отмечают авторы исследования, получили регионы, где значительную часть спроса обеспечивали туристы.

Регионы — лидеры по сокращению расходов потребителей (год к году, апрель):

  • Москва — 39,8%
  • Санкт-Петербург — 35,4%
  • Татарстан — 32,6%
  • Тюменская область — 32,5%

В мае распределение мест изменилось (год к году, май):

  • Москва — 28%
  • Санкт-Петербург — 24,3%
  • Краснодарский край — 21,3%
  • ЯНАО — 20%

Потери Москвы и Санкт-Петербурга были непропорционально больше, что в значительной степени связано как раз с жесткостью ограничений, действующих на территории этих городов. Наименее пострадавшие регионы — часто те, где вводимые меры были мягче (на востоке и на юге страны).

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