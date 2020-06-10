Декларацию о негативном воздействии можно сдать через Личный кабинет природопользователя

Росприроднадзор в письме от 29.05.2020 № ЮА-07-03-32/16598 объяснил, как регистрироваться и сдавать отчетность через Личный кабинет природопользователя.

Формирование и подача Декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду доступна по адресу в сети Интернет: https://lk.rpn.gov.ru. Работа в "Личном кабинете природопользователя" возможна в последних версиях браузеров Google Chrome, Яндекс.Браузер или Mozilla Firefox.

Инструкции по авторизации и работе в ЛК, а также правила заполнения отчетов и деклараций опубликованы по адресу: https://lk.rpn.gov.ru/instructions.

Сдача отчетности в "Личном кабинете природопользователя" осуществляется как с ЭЦП, так и без.