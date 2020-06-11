Сегодня сокращенный день. Уйдите с работы на час раньше

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Natali Kr мы говорим о хранении личных дел. которые вообще то в сейфе должны хранится в закрываемом помещен... Как правильно хранить копии документов в личных делах работников

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ДмитрийW это потому что некоторые ксерили всё подряд и это потом валялось по всем столам, компьютерам, мус... Как правильно хранить копии документов в личных делах работников