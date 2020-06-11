Сегодня сокращенный день. Уйдите с работы на час раньше

Баян:"- Алло, здравствуйте! Тут неподалёку, вперемешку с птичьим клёкотом и ненавязчивым шёпотом ...
Так сейчас бизнес и власть - это единое целое, киоск, наверно, нужным людям принадлежит....
Я тоже - при условии, что кофе вкусное (ый, ая - пофигу).Ибо ничего специфически мужского в кофе ...
да, точно. Но тут встает вопрос - как определить, какие именно расходы пошли за счет субсидии. Ту...
кстати не 50 копеек, а 60 )) НДС-то упрощенцы не возмещают
Просто, так мама научила, очевидно. Больше тут ничего нет. И Вы не похожи на консерватора. ...
Это не письменная речь. А, так, конечно.
Чем Вам не нравится? Безе, желе - нормально же.))
Еще лучше Алексеева))) При приближении к глухариному току менее, чем на километр - охотники перех...
Знаю программирование в 1С, работаю в шарашкиной конторе....
Кофе теперь среднего рода?Жуть! Пора снова (как в 18-19 веках) переходить на французский.......
Можно и Пришвина рассмотреть, для описания природы, например. Тоже получается убедительно и очень...
Согласна бухгалтер знающий программирование, или программист хорошо знающий бухгалтерию.... совсе...
Вкусный в свое время был кофий (мужского рода). А когда он стал кофе, то почему-то средним родом ...
В развитие темы "гаджет" - https://seniva.livejournal.com/25388.html
Да, уж... всему свое место и время. ))
мы говорим о хранении личных дел. которые вообще то в сейфе должны хранится в закрываемом помещен...
Слово "кофе" в данном случае не просто заимствовалось, а еще наконец-то влилось полностью в русск...
Так теоретически, имея доступ к карточке Т2 я и так могу взять кредит в интернете, или субсидию н...
НКО, как обычно в пролете.
кстати: "гаджет - заимствовано из англ. gadget «устройство, приспособление» в конце 20 — начале 2...
Ну, во-первых, было бы куда уходить - ушла бы. Удалёнка - это что-то мифическое. Сколько не пытал...
это потому что некоторые ксерили всё подряд и это потом валялось по всем столам, компьютерам, мус...
В нашей ИФНС всегда канцелярия на первом была)
в сторону ее убедительности и предельной ясности...мы над этим работали когда-то, Леди!))https://...
Даешь олбанскей в массы!Заказчег, подрядчег и т.д4. Подрядчег, тупо чиста закосячивший, не вправе...
Нам налоговая прислала письмо по ТКС, что освобождаемся от уплаты налогов за 2 квартал...
Если к копии паспорта присовокупить нотариуса-члена преступной группы, (что, к сожалению, часто в...
Объясните мне... ну хоть кто-нибудь.... ну пожалуйста.....ПочемуЯ перепишу данные паспорта в карт...
А у вас какие предложения? Вводить на один раз какую-то квартальную декларацию или что? Самый про...
Я не вижу в этом ничего плохого. Мне кажется, что если уж работать над речью, то в сторону ее убе...
Ему взятку дали.... мороженным..... и он сейчас на больничном из-за обильного диатеза ........
Если не работать над красивой, грамотной речью, то со временем - да, все будут пить вкусное кофе....
ну по моему опыту именно крупные организации имеют раздутые штаты и ставки, которые нужны только ...