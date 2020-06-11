Клерк.Ру

Сегодня сокращенный день. Уйдите с работы на час раньше

11 июня – предпраздничный рабочий день, который сокращается на один час. 

В связи с празднованием Дня России последуют трехдневные выходные - с пятницы 12 июня по воскресенье 14 июня.

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