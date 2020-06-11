В Москве можно бесплатно протестировать сотрудников на вирус прямо в офисе

В Москве стартовал государственно-частный проект, в рамках которого работодатели смогут протестировать сотрудников на антитела к коронавирусу за счет города.

Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Работодатель сможет выбрать любую медицинскую организацию из списка на сайте департамента здравоохранения и заключить с ней договор по забору крови. Все последующие исследования оплатит город, добавила заммэра.

При этом сдать анализ можно будет как в самом медучреждении, так и на территории работодателя (выездное обслуживание), перелает «Интерфакс».

Пока в проекте участвуют городские поликлиники. Ракова добавила, что к тестированию могут подключиться и частные организации.