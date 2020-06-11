В реестр субъектов МСП в 2020 г. смогут попасть те, кто вовремя не сдал отчетность. Но времени осталось мало

Последний срок для субъектов малого и среднего бизнеса войти в реестр МСП по данным 2018 года - до 30 июня 2020 года. Наличие сведений о юрлице или предпринимателе в этом реестре – одно из условий получения субсидии в размере МРОТ.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, вовремя не подавшие сведения о среднесписочной численности работников или о доходе, полученном от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год не попадают в реестр МСП. Однако власти дали возможность исправить ситуацию. В соответствии со статьей 19.2 Федерального закона от 08.06.2020 № 166-ФЗ опоздавшие организации и ИП могут сдать сведения и декларации до 30 июня 2020 года

Если субъекты бизнеса не были включены в реестр 10 августа 2019 года в связи с непредставлением сведений, то они будут включены в этот реестр. Такие хозяйствующие субъекты вносятся в реестр в случае, если отчетность за 2018 год была представлена после 1 июля 2019 года, но не позднее 30 июня 2020 года.