С 1 июля пенсионерам-опекунам проиндексируют пенсию

С 1 июля 2020 года пенсионеры, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, начнут получать страховую пенсию с индексацией.

Такая норма введена Федеральным законом № 86-ФЗ от 01.04.2020.

В настоящее время на оплачиваемую попечительскую деятельность (например, в рамках договора о приемной семье) распространяются правила обязательного пенсионного страхования, поэтому за пенсионеров-опекунов делаются страховые взносы, а выплата пенсии им с учетом индексации возобновляется только после завершения опеки.

По предварительным оценкам, 45,8 тыс. приемных родителей — пенсионеров получат повышение выплат в результате утвержденных изменений. Расходы на возобновление индексации до конца текущего года составят 720 млн рублей.