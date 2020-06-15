В Санкт-Петербурге заработали парикмахерские, библиотеки и бани

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес изменения в постановление об ограничениях из-за распространения коронавируса.

С 15 июня в городе разрешается работа библиотек и архивов, фотомастерских, фотостудий и фотоателье, парикмахерских и общественных бань, мебельных магазинов вне торговых центров, риэлтерских агентств, организаций по ремонту, обслуживанию и аренде велосипедов и самокатов. Кроме того, в профессиональных спортивных клубах и госучреждений спортподготовки возобновляется тренировочный процесс, передает телеканал «Звезда».

С понедельника в северной столице также восстанавливается действие льготных и бесплатных проездных билетов в пригородных поездах и автобусах.