С 15 июня налоговые начали прием по предварительной записи. Но не во всех регионах

С 15 июня ФНС открыла налоговые инспекции для личного приема, сообщается на сайте налоговой службы.

Однако в некоторых регионах возобновление личного приема отложено. Например, в Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии-Алании, Забайкальском крае.

В тех регионах, где позволяет эпидемиологическая ситуация, обратиться на прием в инспекцию можно лично, но только по предварительной записи.

Записаться можно с помощью сервиса «Онлайн-запись на приём в инспекцию» или через Единый Контакт-центр ФНС по номеру телефона 8 (800) 222-22-22.