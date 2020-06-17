Три справки, чтобы поехать в санаторий. А для детей — снимайте дачи

Отдохнуть в российском санатории можно будет при наличии трех справок. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Интервью с ней опубликовала «РГ». Вот что говорилось о справках:

«Санаторий имеет право принять туриста только в том случае, если у него есть три справки. Таковы рекомендации Роспотребнадзора».

А какие именно? Вот они:

«Это так называемая курсовка (курортная карта) с выпиской из истории болезни и направлением врача. Вторая справка — об отсутствии коронавируса, которую надо получить за 72 часа до выезда к месту отдыха. И третья справка — об санэпидокружении»

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Можно ли взять две, а в остальном «и так прокатит»?

«Я бы рекомендовала иметь при себе все три справки. Туристов, у которых нет таких справок, могут развернуть в аэропорту. Ведь санаторий несет уголовную ответственность, если он заселяет туриста даже без одной из этих справок».

А вот что она рассказала про то, куда отправить летом детей:

«Я бы не стала этим летом рассчитывать на лагеря. Хотя в регионах стараются придумать разные варианты, как занять детей во время каникул. Но до конца июня отправить ребенка куда-то отдохнуть не получится. В ближайшее время реальным представляется только один вариант детского отдыха — со взрослыми».

В качестве выхода подсказала:

«Если есть возможность, можно снять где-то неподалеку дачу на лето. Это, конечно, на усмотрение семьи. Но я бы посоветовала выбрать место, где поблизости есть медицинский пункт, до которого можно быстро добраться».

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Предчувствуем просто дикий скачок цен на аренду дач этим летом.

А по поводу справок — за трое суток до выезда, это удобно. Хотя бы не до заселения. Но в пик сезона, скорее всего, очереди будут огромные из желающих получить справки. Почему бы не организовать получение справок в самом санатории?

Правда, тут предчувствуется другое — в санатории, наверное, получить все будет можно. Но — втридорога.