Сбербанк с 20 до 15 % снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке под 6,4 % годовых

Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой с 20 % до 15 % от стоимости недвижимости.

Теперь в ипотеку по льготной ставке 6,4% годовых можно приобрести квартиру в новостройке с минимальным первоначальным взносом. При регистрации сделки в электронном виде действует скидка 0,3 п.п. до 30 июня 2020 года, и льготная ставка снижается до 6,1% годовых, уточнили в пресс-службе кредитной организации.

В рамках программы можно оформить ипотечный кредит на покупку жилья в новостройке до 8 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 3 млн рублей — в других регионах России. Срок кредитования — до 20 лет.

Оформить ипотеку с господдержкой можно по льготной ставке 6,4 % годовых до 1 ноября 2020 года.