Медведев назвал три главных шока нашей экономики

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев написал статью для журнала «Россия в глобальной политике», в которой изложил свои взгляды на различные проблемы, возникшие в связи с пандемией коронавируса.

В частности, бывший глава правительства отметил, что Россия на фоне мирового кризиса испытывает воздействие сразу трех экономических шоков.

Главным шоком Медведев назвал падение цен на нефть. При этом он напомнил, что «за последние 20 лет Россия трижды выдерживала такие удары»: как на исходе XX века, так и в 2008–2009-м и в 2014–2015 годах.

Вторым шоком он назвал регуляторные решения государства, связанные с попыткой замедлить распространение коронавирусной инфекции. По мнению бывшего премьера, время спада может быть ограничено периодом сохранения регуляторных решений, а восстановление экономики начнется достаточно быстро, если этому не помешают новые волны эпидемии.

Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах. Но и эти проблемы, по его мнению, носят временный характер, поскольку снижение объемов экспорта связано с ограничительными мерами и временным разрывом хозяйственных и логистических связей.

По материалам РБК