ЕГЭ пройдет в июле. Приказ утвержден и опубликован

Министерство просвещения утвердило расписание проведения ЕГЭ. Соответствующий приказ ведомства опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.
Пробные экзамены назначены на 29 и 30 июня. Первые экзамены пройдут в пятницу, 3 июля.
Основное расписание ЕГЭ:
- 3 июля — география, литература, информатика;
- 6 июля — русский язык;
- 7 июля — русский язык;
- 10 июля — профильная математика;
- 13 июля — история, физика;
- 16 июля — обществознание, химия;
- 20 июля — биология, иностранные языки, за исключением раздела «Говорение»;
- 22 июля — иностранные языки, раздел «Говорение»;
- 23 июля — иностранные языки, раздел «Говорение».
Дополнительные дни сдачи экзаменов установлены 24 и 25 июля.
Для не явившихся по уважительным причинам на экзамены в рамках основного расписания и для других случаев установлено следующее расписание:
- 3 августа — география, литература, информатика, иностранные языки (раздел «Говорение»), биология, история;
- 5 августа — русский язык;
- 7 августа — обществознание, химия, физика, иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), профильная математика.