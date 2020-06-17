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ЕГЭ пройдет в июле. Приказ утвержден и опубликован

Министерство просвещения утвердило расписание проведения ЕГЭ. Соответствующий приказ ведомства опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Пробные экзамены назначены на 29 и 30 июня. Первые экзамены пройдут в пятницу, 3 июля.

Основное расписание ЕГЭ:

  • 3 июля — география, литература, информатика;
  • 6 июля — русский язык;
  • 7 июля — русский язык;
  • 10 июля — профильная математика;
  • 13 июля — история, физика;
  • 16 июля — обществознание, химия;
  • 20 июля — биология, иностранные языки, за исключением раздела «Говорение»;
  • 22 июля — иностранные языки, раздел «Говорение»;
  • 23 июля — иностранные языки, раздел «Говорение».

Дополнительные дни сдачи экзаменов установлены 24 и 25 июля.

Для не явившихся по уважительным причинам на экзамены в рамках основного расписания и для других случаев установлено следующее расписание:

  • 3 августа — география, литература, информатика, иностранные языки (раздел «Говорение»), биология, история;
  • 5 августа — русский язык;
  • 7 августа — обществознание, химия, физика, иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), профильная математика.

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