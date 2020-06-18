Клерк.Ру

Путин обратится к нации после 24 июня. Чтобы лично разъяснить смысл поправок в Конституцию

Президент планирует сделать обращение к нации после парада Победы 24 июня, чтобы лично разъяснить необходимость поправок в Конституцию.

Об это соощает «Интерфакс», со ссылкой на источник:

«Президент планирует обратиться к гражданам, чтобы еще раз лично разъяснить смысл поправок в Конституцию РФ. Это произойдет в один из дней после Парада Победы, который состоится 24 июня» — сообщает издание.

Другой источник сообщил, что «среди возможных дат рассматривается 29 и 30 июня — дни, непосредственно предшествующие дате голосования».

«Тему изменений в Основной закон страны президент затронет и в интервью для документального фильма ВГТРК к 30-летию новой России, который будет показан 22 июня», — утверждают источники агентства.

Голосование по поправкам в Основной закон назначили на 1 июля, этот день объявлен нерабочим.

Мероприятия

Разместить

Блоги компаний

Создать блог
📌 Реклама
Отключить