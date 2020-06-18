До 15 августа выпускники получат результаты ЕГЭ

Результаты ЕГЭ будут выданы выпускникам до 15 августа. Об этом заявил сегодня врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Мы этот вопрос проработали, у нас было совместное заседание трех ведомств и совета ректоров, <...> и там мы все договорились и синхронизировали все сроки, связанные и с выдачей аттестатов, и с проведением экзаменов, в том числе — с обработкой результатов. И те даты, которые все видят в расписании, с учетом резервных дней в августе, рассчитаны именно из соображения, что мы успеем обработать и выдать результаты до 15 августа», — цитирует его слова ИА ТАСС.

Добавим, Вузы начнут приём документов 20 июня, то есть до начала выпускных экзаменов в школах, и завершат 17 августа.

Чтобы подать документы, нужно написать электронное заявление о поступлении в вуз на выбранное направление или специальность, а результаты ЕГЭ отправить в университет позже, когда они станут известны.