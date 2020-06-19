Клерк.Ру

⚡ЦБ снизил ключевую ставку до 4,5%

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.

Таким образом ЦБ РФ пытается удержать инфляцию на нужном уровне.

«В условиях преобладающего влияния дезинфляционных факторов существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и удержание годовой инфляции вблизи 4%», — указано в пресс-релизе ЦБ.

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