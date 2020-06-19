Клерк.Ру

Курсы ЦБ на завтра. Доллар минус 4 копейки, евро минус 28 копеек

ЦБ выложил курсы валют на завтра. Доллар потерял в цене 4 копейки, а евро — 28 копеек.

Доллару никак не дадут снова пересечь отметку в 70 рублей. И это хорошо.

Вот такие цены за доллар и евро ЦБ принял на завтра:

курсы

Нефть, кстати, дорожает

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