Курсы ЦБ на завтра. Доллар минус 4 копейки, евро минус 28 копеек

Ну так и первой волны не было в РФ:
Спор о конкретных фактах:Новое место выноса мусора существует, или надо для него выделять площадь...
Спор ни о чем... По сути, все упирается во взаимоотношения собственников и Управляющей компании (...
Ну окуну вас немного тогда в тему:Порядок проведения и оформления взаимозачетаЕсли необходимые ус...
однородное, это когда например квартплата за газ за март и апрель. И то не факт. Например я буду ...
Походу дела Собянин с Песковым свои фамилии забывать стали, амнезия после пандемии. Вот и нет оли...
Я уже писала по этому поводу, статья 410 ГК - Вам в ответ: Обязательство прекращается полностью и...
вы там с юристом посоветуйтесь на эту тему. И он вам скажет, что если нет договора о подобном рас...
а я все излазила, и по инструкции , и по интуиции, не могу найти СБП. может они ее прячут после к...
Вообще в НК нигде про разделение в учете по договорам ни слова нет. Как только пришел платеж по д...
У нас тоже были индивидуумы, которые выставляли мусор для "понюхайте соседи, как я круто обосралс...
> Что мешало учиться самим?А с какого перепоя? На профессию, чтобы работать и получать з/п уже...
Ну с чего ты взяла, что упомянутое мной ПО не обновляется? ...
Они давно не наши, они давно граждане Британии, Испании, Италии, США...
Я думаю, что это ответ Эльвиры Сахипзадовны бездуховным пендосам, который если перевести с русско...
Кроме разбирательств по ГК есть еще НК... Пример: я выставляю счет на 100 тыс с НДС по договору 1...
Для начала государство должно установить пособие по безработице в 25 т.р. и минимальную зарплату ...
У меня нормальные представления о бухгалтерском ПО. Вот пару месяцев назад тарифы взносов поменял...
Что мешало учиться самим? Отсутствие желания. Мне это не надо, я не хочу - только и слышно.Ну пус...
Каким задним числом? Я как раз думаю о том, что завтра будет. И стараюсь обеспечить себе не тольк...
Какие, ёлки, накопления? Люди еле сводят концы с концами.Кстати, почему в других странах пособия ...
Голосованьице на носике...
это довольно далеко от Москвы, если человек рядом живет с этим рабочим местом, то 50 это нормальн...
Опасно. Горючий материал! (Сарказм, если не поняли.)
И в таком возрасте уже есть пенсия или можно уйти досрочно, если невозможно найти работу так-то...
Если понятно, то и надо решать именно то что понятно, а не охать если бы да кабы, сами виноваты, ...
— Я — стахановец вечный! — чуть не закричал старик. — У меня восемнадцать похвальных грамот.Егор ...
Что мешало при работе делать накопления (тем более при отсутствии детей это гораздо проще)? Что м...
Странные у тебя представления об обновлениях альтернативно лицензионного ПО. ...
Давайте ближе к земле разберем какую-то конкретную ситуацию лучше. Например, женщина 59 лет в пос...
Все равно никто не сделает маркировку бесплатной. Они напридумали, а предпринимателю плати за то,...
Ещё раз. Что мешает людям уезжать в регионы, где работа есть? Что мешает учиться? Что мешает иска...
Есть у меня грамоты ( штук 20), только лежат себе стопочкой в кладовке и толку от этих поощрений ...