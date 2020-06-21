Путин не исключает выдвижение своей кандидатуры на новый срок

Путин не исключил свое выдвижение на новый срок. Если поправки в Конституцию, в том числе и об обнулении его срока будут приняты.

«Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в конституции. Посмотрим, там видно будет», — сказал президент.

При этом, он призвал чиновников не искать для него преемника, а работать.

«Работать надо, а не преемников искать», — сказал он.

Также он пояснил, что будет, если поправки не будут приняты:

«Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет [принятия соответствующей поправки в конституцию], года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников», — пояснил президент.

По материалам «ТАСС».