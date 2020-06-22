ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми

С 22 июня ВТБ запускает собственную ипотечную программу для семей с детьми при покупке квартиры на первичном и вторичном рынках.

Дисконт по этой программе составит 1 процентный пункт от базовой ставки банка и будет доступен до конца 2020 года.

«Клиенты, у которых с 1 января 2020 года родился второй или последующий ребенок, при покупке квартиры получат дисконт в размере 1 п.п. от базовой ставки банка. Для рефинансирования кредитов других банков скидка составит 0,9 п.п.», —сообщает пресс-служба кредитной организации.

С учетом комплексного страхования ставка по ипотеке составит 7,9 %.

Дисконт к ставке доступен по программам «Ипотека. Готовое жилье» и «Ипотека. Строящееся жилье», «Ипотека. Рефинансирование» и не распространяется на программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» (ставка 5%), «Ипотека с господдержкой 2020» (ставка 6,5%), «Дальневосточная ипотека» (ставка 2%), «Ипотека для военных» и «Витрина залогового имущества», передает «РИА Новости».