Клерк.Ру

Расписание ЕГЭ в 2020 году. А также о рассадке, дезинфекции и измерении температуры

Минпросвещения отвечает на вопросы о сроках проведения ЕГЭ, его расписании, и о режиме соблюдения дистанции на экзаменах.

Определены ли даты проведения ЕГЭ в этом году? Какое расписание экзаменов?

Даты проведения ЕГЭ утверждены приказом Минпросвещения от 15.06.2020 № 298/656.

ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10:00 по местному времени. Р

Расписание ЕГЭ на 2020 год:

  • 3 июля — география, литература, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
  • 6 июля — русский язык
  • 7 июля — русский язык 10 июля — ЕГЭ по математике профильного уровня
  • 13 июля — история, физика 16 июля — обществознание, химия
  • 20 июля — иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), биология
  • 22 июля — иностранные языки (раздел «Говорение»)
  • 23 июля — иностранные языки (раздел «Говорение»)
Как будет организовано проведение ЕГЭ в связи с эпидемиологической ситуацией?

📌 Реклама
Отключить

Проведение ЕГЭ будет организовано с учетом рекомендаций Роспотребнадзора: на входе в пункты проведения экзаменов все организаторы и участники будут проходить термометрию, аудитории будут предварительно дезинфицироваться.

Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метров.

Проведение самого массового ЕГЭ по русскому языку будет разделено на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях.

Информация от Стопкоронавирус.рф.

Мероприятия

Разместить

Блоги компаний

Создать блог
📌 Реклама
Отключить