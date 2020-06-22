⚡Носить маски придется еще и осенью. Так сказала Голикова

Она напомнила, что осенью начинается сезон простудных заболеваний. В том числе, гриппа и пневмонии.
«Нам придется как-то поменять свою жизнь и соблюдать меры безопасности, — сказала она. — Носить маски, пользоваться санитайзерами и всем тем, что сейчас стало повседневностью в нашей жизни».
Так можно на этих масках вконец разориться.
Также вице-премьер считает, что на данный момент в России нет дефицита средств индивидуальной защиты:
«Конечно, в самом начале эпидемии проблема со средствами индивидуальной защиты была. Ни одна страна мира, и наша не исключение, не были готовы к такой масштабной пандемической инфекции, которую мы с вами наблюдали и еще наблюдаем, и, я думаю, будем какое-то время наблюдать <...> Сегодня этой проблемы нет», — сказала она.
Правда, сейчас на улицах люди маски носят максимум на подбородках. Потому что жарко.
По материалам «ТАСС».