Клерк.Ру

Об обязательной публикации сообщения о начале ликвидации компании в ЕФРСОФДЮЛ

Скачать

При начале ликвидации компании необходимо сделать публикацию не только в журнале «Вестник государственной регистрации», но и в специальном реестре с непроизносимой аббревиатурой «ЕФРСОФДЮЛ».

Эта обязанность появилась с 12 ноября 2019 года, основание — Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». А именно, пп. «в» п. 7 ст 7.1 данного Закона.

Вообще, обязанность достаточно спорная, и, к примеру, в регистрирующем органе по Москве — МИФНС № 46 — вообще такое не смотрят. А вот в некоторых региональных налоговых появились отказы в регистрации.

Вот пример:

«На основании подпункта „т“ пункта 1 статьи 23 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ „О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей“: неисполнения юридическим лицом в процессе ликвидации обязанности уведомить кредиторов в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации и со статьей 7.1 настоящего Федерального закона. В едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности публикация о ликвидации юридического лица отсутствует. На основании пункта 1 статьи 23 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ „О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей“, подпункт „т“, неисполнение юридическим лицом в процессе ликвидации обязанности уведомить кредиторов в соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ».

Стилистика оригинала сохранена.

Центр обучения «Клерка»
📌 Реклама
Клерк.Премиум на год за 808 руб
Огромный выбор обучающего контента с выдачей сертификатов. Скидки весь июнь!
Узнать больше

Правда, согласно официальному управлению из регистрирующего органа МИФНС № 15 — при ликвидации компании не требуется дополнительных публикаций сообщений в ЕФРСОФДЮЛ. Мы прикрепили этот ответ в приложении, можно скачать. А тут еще прикрепим ответ от Минэкономразвития, по распоряжению которого и был создан реестр ЕФРСОФДЮЛ:

м1

м2

Правда, в самом законе есть еще и подпункт н.5 пункта 7 ст 7.1:

«н.5) уведомление о ликвидации юридического лица с указанием сведений о принятом решении о ликвидации юридического лица, ликвидационной комиссии (ликвидаторе), описания порядка, сроков и условий для предъявления требований его кредиторами, иных сведений, предусмотренных федеральным законом».

И вот именно по этому пункту сведения вносит само ликвидируемое юридическое лицо, поскольку не указана компетенция органов власти для внесения сведений именно по этому подпункту.

📌 Реклама
Отключить

Внести сведения о начале ликвидации необходимо через 3 дня после получения листа записи о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации. Это не совсем верная, но более-менее нормальная трактовка нормы закона о том, что сведения нужно вносить «в течение трех рабочих дней с даты возникновения соответствующего факта».

Кстати говоря, не нужно специально для этого получать электронную подпись для ликвидатора. Можно обратиться к нотариусу, который внесет публикацию при помощи своей ЭП.

А вот примерный текст сообщения:

«Настоящим уведомляем, что 15.06.2018 было принято решение о ликвидации Общества с ограниченной ответственностью »***********" (ИНН *********, ОГРН ***********, КПП ********, место нахождения ***********) в добровольном порядке. Ликвидатором назначен **********. В соответствии с п. 3 ст. 62 ГК РФ, с момента назначения Ликвидатора к нему переходят полномочия по управлению делами юридического лица. Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 2 месяцев с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: ************.«

При формировании счета прошу возложить обязанности по платежу на третье лицо — ***************. (Если оплачивать будет не само юрлицо со своего счета) Контактная информация: Телефон: E-mail: Адрес доставки корреспонденции: Город Москва, [дата] От имени ООО «**************».

Мероприятия

Разместить

Блоги компаний

Создать блог
📌 Реклама
Отключить