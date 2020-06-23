Об обязательной публикации сообщения о начале ликвидации компании в ЕФРСОФДЮЛ

При начале ликвидации компании необходимо сделать публикацию не только в журнале «Вестник государственной регистрации», но и в специальном реестре с непроизносимой аббревиатурой «ЕФРСОФДЮЛ».

Эта обязанность появилась с 12 ноября 2019 года, основание — Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». А именно, пп. «в» п. 7 ст 7.1 данного Закона.

Вообще, обязанность достаточно спорная, и, к примеру, в регистрирующем органе по Москве — МИФНС № 46 — вообще такое не смотрят. А вот в некоторых региональных налоговых появились отказы в регистрации.

Вот пример:

«На основании подпункта „т“ пункта 1 статьи 23 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ „О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей“: неисполнения юридическим лицом в процессе ликвидации обязанности уведомить кредиторов в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации и со статьей 7.1 настоящего Федерального закона. В едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности публикация о ликвидации юридического лица отсутствует. На основании пункта 1 статьи 23 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ „О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей“, подпункт „т“, неисполнение юридическим лицом в процессе ликвидации обязанности уведомить кредиторов в соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ».

Стилистика оригинала сохранена.