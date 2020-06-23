Власти дополнительно выделили 23,2 млрд руб. на субсидии пострадавшему бизнесу

На выплаты малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших отраслей экономики будет дополнительно направлено 23,2 млрд рублей. Соответствующее Распоряжение № 1639-р от 19.06.2020 опубликовано на сайте кабмина.

Напомним, субсидию могут получить бизнесмены, которые сохранили не менее 90% сотрудников. Размер выплаты рассчитывается исходя из числа занятых в компании: на каждого работника полагается 12 130 рублей.

Ранее на такие субсидии уже было направлено более 81 млрд рублей.

Необходимость выделения дополнительных средств обусловлена расширением списка пострадавших отраслей экономики.

На сегодняшний день более 1,7 млн компаний и индивидуальных предпринимателей могут рассчитывать на прямые выплаты.

Напомним, срок подачи заявлений на финансовую помощь за апрель 2020 года продлен до 1 июля. Таким образом, поддержка со стороны государства будет доступна тем компаниям, которые получили на неё право уже после расширения перечня наиболее пострадавших отраслей.