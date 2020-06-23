Накопительная пенсия в 2021-ом будет меньше

На этой неделе Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рассмотрит законопроект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии в 2021 году.

Показатель хотят установить на уровне 264 месяца, то есть 22 года.

Напомним, сейчас этот показатель составляет 258 месяцев.

Он используется при расчете накопительной пенсии и в пенсионной формуле находится в знаменателе, поэтому чем больше этот период, тем меньше пенсия.

Добавим, пенсионный возраст, дающий право на получение накопительной пенсии, остался в прежних границах — на уровне 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Таким образом, чтобы в виде пенсии выбрать все свои пенсионные накопления, мужчина должен прожить минимум до 82 лет, а женщина — до 77 лет.