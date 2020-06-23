Очередное телеобращение Путина к народу. Самое главное в тезисах

Путин обратился к нации. Приводим самое главное в тезисах. Самое главное — продлил некоторые меры господдержки и повысил НДФЛ.

Важно, чтобы у нас в стране, в обществе не было растерянности. А было реальное ощущение, что бороться и победить угрозу можно только всем вместе.

Также Путин поблагодарил всех за ответственное отношение. В том числе и волонеров, врачей, и всех граждан.

Постоянно просчитывали варианты, понимали что опасность рядом. И сразу были усилены меры санитарной защиты, они задержали эпидемию, ее пик на полтора-два месяца. Еще в феврале и марте выиграли время и спасли десятки тысяч жизней.

Убедились, что эпидемии можно противостоять, наращивать промышленность и здравоохранение.

Но полностью отгородиться от угрозы оказалось невозможно.

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В связи с этим объявили режим нерабочих дней до 11 мая. Вновь вырвали у эпидемии время и добились главного — сохранили жизни.

Поблагодарил глав областей, городов, руководителей муниципалитетов за понимание ответственности и своих действий.

Отработан механизм оперативного взаимодействия. Никто не останется один в беде, вся Россия придет на помощь.

Сделали все, чтобы перенастроить производство на выпуск средств индивидуальной защиты.

Отлично отработали ЖКХ, транспорт, связь, торговля. В короткие сроки учителя, перподаватели перешли на дистанционную работу.

Сельским школьникам есть на кого равняться — их родители провели посевную кампанию.

Если на начало эпидемии было около 40 тысяч специализированных коек, то к июню их стало свыше 180 тысяч. Этот резерв сохраняется в повышенной готовности.

Россия лидирует среди крупных стран мира по количеству тестирования.

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Вирус по-прежнему опасен. Просит оставаться бдительными, соблюдать меры профилактики.

Вакцина исключительно важна, но она не панацея. Эффективны меры в комплексе.

Эпидемия показала, что российское здравоохранение может эффективно реагировать на экстренные ситуации.

Снова поблагодарил врачей, медсестер, фельдшеров. Обеспечить их всем необходимым — святая обязанность государства.

Только в июне прямые федеральные доплаты получат более 300 тысяч медработников. ВВП России снизился на 12%.

Выплаты будут продлены на июль и август, их освободят от налогов и учтут при расчете отпускных, без учета того, когда пойдут в отпуск.

Также на 2 месяца, до 15 сентября будут продлены выплаты для педагогов, соцработников, и пр.

Государство должно извлечь уроки из прошедшей ситуации. Еще многое нужно сделать для улучшения качества и доступности медицинской помощи.

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Отдельная тема за пределами здравоохранения.

Это помощь детям с тяжелыми, редкими заболеваниями. Родителям порой не остается ниего другого, как обращаться в благотворительные организации или самим собирать деньги.

С 2001 года действует плоская шкала налогов с налогов физических лиц. Это позволило вывести доходы из тени.

С учетом нового качества администрирования, введения цифровых технологий, можно ставку дифференцировать.

С 1 января 2021 года с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год. Это только на ту часть, которая превышает 5 миллионов рублей в год. Эти средства направить на лечение детей с тяжелыми, редкими (орфанными) заболеваниями.

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Исключить любую бюрократию. Решения об использовании этих денег должны быть прозрачными и абсолютно открытыми. Принимать решения будут врачи и общественные деятели, имеющие непререкаемый авторитет и безупречную репутацию. Нужно проработать такой механизм.

Еще одна проблема — сокращение занятости, рост безработицы.

Прямая поддержка людей, инвестиции в образование — залог развития экономики. Свобода для людей, снятие преград для предпринимателей и инвесторов. Создавать возможноти, условия, создавать условия для развития в прямом диалоге с обществом.

С самого начала эпидемии была цель сохранить доходы людей.

В основном, была идея на прямую поддержку людей, в первую очередь семей с детьми.

Трудности еще не отступили.

Предлагает в июле дополнительно по 10000 рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет. Кто получил выплату в июне — июльскую выплатят автоматически. Ничего собирать, подавать не нужно.

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Для тех родителей, кто потеряли работу. — увеличивали пособие по безработице и выплачивали по 3000 рублей на каждого ребенка. Все эти мерыи в июле и в августе.

Не произошло резкого скачка цен. Не допустили резкого падения курса рубля и потом от фактически вернулся на докризисный уровень.

Не всем странам удалось добиться таких макроэкономических результатов. Но безработица все-таки выросла.

Поручает Правительству, регилнальным властям, ЦБ, — в 2021 году вернуть безработицу на докризисный уровень.

Важные, принципиальные условия для обеспечения доходов граждан.

Упомянул программу льготной ипотеки, чтобы семьи могли оформить по ставке 6,5%. Льготную ипотеку распространяют на жилье до 6 млн, а в Москве, Санкт-Петербурге до 12 млн рублей.

Рассказал про льготный кредит 2%, который спишут при сохранении занятости не менее 90%. Предлагает расширить программу, выделить еще 100 млрд рублей на нее. Ускорить восстановление экономики и занятости.

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Пока сохраняются некоторые санитарные ограничения. Для глав регионов — важен разумный подход к возвращению.из ограничений. Обеспечить безопасность граждан и не задавить бизнес излишними требованиями.

Оказывается, дома можно строить быстрее, при этом качественно.

Нужно предоставить больше свободы предпринимателям, особенно начинающим. Число самозанятых выросло более, чем в 2,5 раза. Рехим самозанятых вводится в качестве эксперимента. Эксперимент успешен, с 1 июля режим регионы могут вводить по всей стране.

Также предлагается разрешить получать статус самозанятого не с 18, а с 16 лет.

Специальные меры по поддержке ключевых отраслей, автопром, строительство, легкая промышленность.

Только за последние 5 лет экспорт отечественного ПО увеличился вдвое. Прорабатываются меры поддержки для отрасли IT.

Налоговые, финансовые условия для работы в нашей стране должны быть конкурентноспособными.

В IT отрасли проведут налоговый маневр. Существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда.

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Упомянул про понижение взносов до 15% для МСП. Для IT сферы сейчас ставка составляет 14%, снизят бессрочно до 7,5%. Также уменьшат ставку налога на прибыль с 20% до 3%.

Просит правительство продолжить анализ для IT сферы.

Дальнейшее налаживание диалога бизнеса и власти. Для тех кто налаживает бизнес за рубежом — налог от деятельности контролируемых иностранных компаний, преждлагает ввести фиксированный платеж 5 млн руб. в год, без сложных процедур.

Дополнительная помощь регионам — еще 100 млрд рублей. Внимательно посмотреть на принципы распределения такой поддержки. В текущем году — еще добавят 100 миллиардов рублей для ремонта дорого. В те регионы, которые работают быстро, с опережением графика.

Предложение от правительства по подготовке инструментов для долгосрочного финансирования поддержки инфраструктуры.

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Увеличение доли эффективных расходов на здравоохранение и образование.

1 июля будет голосование по поправкам в Конституцию, и они заработают только если граждане их поддержат.

Прошедшие месяцы для всех стали временем масштабных вызовов и масштабных испытаний. Но сразу был сделан выбор — на первом плане жизни и здоровье людей. А остальное приложится.

Эпидемия еще не закончилась, нужно дожать и додавить эту заразу. Но жизнь берет свое. У всех накопились заботы и дома и на работе. Веместе мы непременно решим все проблемы. Мы уже доказали, что умеем это делать.