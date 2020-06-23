Клерк.Ру

Путин увеличил суммы, которые можно получить по льготной ипотеке в 6,5%

В ходе обращения к нации, Путин затронул вопросы льготной ипотеки под 6,5%, для покупки семьями жилья.

«Предлагаю распространить льготную ипотеку на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей, а в крупных городах до 12 млн» — сказал президент.

Крупные города — это Москва и Санкт-Петербург.

До этого в этих городах можнго было получить до 8 млн, и до 3 млн в остальных.

Мероприятия

Разместить

Блоги компаний

Создать блог
📌 Реклама
Отключить