Путин увеличил суммы, которые можно получить по льготной ипотеке в 6,5%

Над.К Подонка пока я вижу тут одного. И очень рекомендую тему не развивать. А то ведь последнее предупр... 😱 ПУТИН ПОВЫСИЛ НДФЛ

ДмитрийW нацизм не имеет к этому никакого отношения. Это садизм и подонковость - продлять мучения генетиче... 😱 ПУТИН ПОВЫСИЛ НДФЛ

Natalia_Ars Путин сказал , что эта мера позволит бюджету дополнительно получить 60 млрд. И эти деньги пойду... 😱 ПУТИН ПОВЫСИЛ НДФЛ

ДмитрийW опечатку заметил: не "из" а "их в разряд работающих?" 😱 ПУТИН ПОВЫСИЛ НДФЛ

Над.К Нацисты тоже считали, что инвалиды не нужны. Их надо уничтожать. Вы опять с нациским высказывание... 😱 ПУТИН ПОВЫСИЛ НДФЛ

Над.К Ну почему-же? Я прочитала. И в других новостях на Эхе есть и про другое из выступления Путина. Ту... 😱 ПУТИН ПОВЫСИЛ НДФЛ

ToT «Путин повысил НДФЛ! Путин повысил НДФЛ!» Все очень переживают по этому поводу. Не нужно... 😱 ПУТИН ПОВЫСИЛ НДФЛ

ДмитрийW ну хотелось бы сравнить затраты выплат на детей с остальными финансовыми потоками. надбавки врача... 😱 ПУТИН ПОВЫСИЛ НДФЛ

ДмитрийW "Многие редкие болезни возникают в детстве, и около 30 % детей с редкими заболеваниями не до... 😱 ПУТИН ПОВЫСИЛ НДФЛ

mityai Вы опять не читая текста по ссылке прокомментировать поспешили? А зря.... 😱 ПУТИН ПОВЫСИЛ НДФЛ

Над.К А почему там должны были об этом упоминать? Там речь шла про доходы бюджета, а не про его расходы... 😱 ПУТИН ПОВЫСИЛ НДФЛ

проза жизни А я так ждала сохранение тарифов на газ и электроэнегрию. Опять мечты разрушены реальностью.... Очередное телеобращение Путина к народу. Самое главное в тезисах

VadimBA Теперь предпринимателей, которым нечем платить зарплату сотрудникам, будут представлять исчадием ... 😱 ПУТИН ПОВЫСИЛ НДФЛ

mityai Эхо Мацы не меняется. По случайности, в очередной раз, забыли упомянуть про выплаты за детей, над... 😱 ПУТИН ПОВЫСИЛ НДФЛ

проза жизни У нас один законодатель остался? А если Дума не проголосует? )... 😱 ПУТИН ПОВЫСИЛ НДФЛ

Alexander_Smirnov Целевой НДФЛ? Это прямо сенсация в мире налогов. Ни одна страна до такого не додумалась.А больше ... 😱 ПУТИН ПОВЫСИЛ НДФЛ

helala Администрирование налога существенно усложнится, что потребует огромных расходов (включая и время... 😱 ПУТИН ПОВЫСИЛ НДФЛ

VadimBA Сергей Алексашенко, "Вот за что я Путина люблю": https://echo.msk.ru/blog/aleksashenko/2663827-ec... 😱 ПУТИН ПОВЫСИЛ НДФЛ

VadimBA А то, что копию паспорта работника держать работодателю нынче опасно, налоговики хоть в курсе?... В массовой рассылке налоговики требуют копии паспортов сотрудников

Anulya я получила аналогичное тр. только сначала это было письмо, на вопрос (написала ответ, что непонят... В массовой рассылке налоговики требуют копии паспортов сотрудников

ДмитрийW "Давай уже трахаться, 20 лет со дня свадьбы прошло!""Согласна с назревшими изменениями, для укреп... 😱 ПУТИН ПОВЫСИЛ НДФЛ

Над.К Ща под это дело создадут отдельную гос.структурку, которая будет заниматься решением вопроса, ког... 😱 ПУТИН ПОВЫСИЛ НДФЛ