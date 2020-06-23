Новые выплаты по 10 000 на детей до 16 лет начнутся в июле. Указ уже вышел

Опубликован Указ Президента от 23.06.2020 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей».

Речь идет о дополнительных выплатах в размере 10 000 руб. на детей до 16 лет.

ПФР начнет выплату в июле.

Средства будут дополнительно предоставлены к ежемесячной выплате 5 тыс. рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям согласно указу Президента, сообщается на сайте фонда.

Обращаться за новой выплатой никуда не надо – Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении выплат 5 тыс. и 10 тыс. рублей.