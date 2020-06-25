Россия расторгнет соглашение с Мальтой об избежании двойного налогообложения. Готовится проект

Минфин приступил к разработке проекта закона о денонсации Конвенции между Правительством РФ и Правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы.

Сообщение об этом опубликовано на федеральном портале.

Напомним, СИДН с Мальтой было подписано в 2013 году.

Как сообщает Минфин, целью отказа от соглашения является обеспечение мер, направленных на борьбу с уклонением от налогообложения посредством использования схем, с помощью которых большая часть доходов российского происхождения по сути выплачиваются российским бенефициарам через транзитную юрисдикцию.

Соответствующее поручение дал Президент Владимир Путин по итогам обращения к населению 25 марта 2020 года в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса на территории страны.

Планируется, что закон о денонсации Конвенции вступит в силу в декабре 2020 года.