Клиенты ВТБ жалуются на подмену ипотечных каникул другими программами рефинансирования

Ипотечные заемщики ВТБ массово жалуются на предоставление им собственной программы банка вместо каникул в рамках господдержки.

По программе банка сроки кредитов удлиняются не на три-четыре месяца, а на три-четыре года, переплата достигает 2 млн руб., пишет «Коммерсантъ» по информации с сайта banki.ru.

По телефону заемщики получают стандартную информацию: удлинение срока на три-четыре месяца и увеличение суммы кредита на проценты, начисленные за период каникул. Но график платежей, появляющийся после подключения услуги, отличается от этих условий.

У одного заемщика срок кредита вырос на три года, а размер — более чем на 1,5 млн руб., у другого — на четыре года и 2,2 млн руб. Жалуются клиенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, счет претензиям идет на десятки.

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Недовольных заемщиков банк информирует, что от услуги нельзя отказаться после подключения.

Впрочем, в ряде случаев он все-таки проводил «исправительные мероприятия», по завершению которых услуга была аннулирована, а «график погашения восстановлен». В других отзывах ВТБ готов аннулировать услугу и вернуть заемщику старый график платежей при условии внесения средств за пропущенные в рамках программы месяцы.

«На сайте ВТБ размещена подробная информация об условиях каникул, в том числе по процедуре их отключения,— пояснили в пресс-службе ВТБ.— Клиент может сделать предварительный расчет по изменению графика после применения кредитных каникул, обратившись в контакт-центр». Если клиент хочет отключить услугу, банк рассматривает заявление в индивидуальном порядке, причем такие обращения «носят единичный характер».

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Юристы и правозащитники говорят о нарушении прав граждан. По кредитным каникулам законом предусмотрен упрощенный порядок оформления, однако для собственных программ реструктуризации никаких послаблений нет.