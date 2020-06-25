Песков объяснил, почему Путин инициировал поправки в Конституцию. Хотя до этого заявлял об их нецелесообразности

В Кремле пояснили, почему президент инициировал внесение поправок в Конституцию, хотя ранее заявлял о нецелесообразности изменений в Основном законе.

«Более субстантивные поправки — это раз. Предтечей всего в этом году был именно набор поправок сущностных, которые вместе с тем не меняют сердцевину Основного закона. А уже потом последовала депутатская инициатива о возможности для президента вновь баллотироваться. А тогда (в 2008 году) речь шла только о возможности баллотироваться (Путину) и тогда как таковую возможность баллотироваться в середине срока Путин, как вы знаете, абсолютно отверг», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Пресс-секретарю президента был задан вопрос, почему Путин в 2012 году говорил о том, что его решение после двух сроков вновь не баллотироваться в президенты является доказательством неавторитарного характера российской политической системы, а теперь согласился на изменение Конституции, а на уточнение, что поменялось в жизни страны или в убеждениях Путина,

Песков сказал: «Очень важны нюансы. Путин, говоря про 2008 год, говорил о существовавшей тогда ивентуальной возможности инициировать изменения Конституции. Уровень поддержки президента населением, как собственно и сейчас, являлся хорошим индикатором того, что инициатива президента тогда получила бы массовую поддержку. Это можно легко ретроспективно спрогнозировать. (...) Но сейчас ситуация другая, сейчас акцент делается именно на тех поправках, которые укрепляют суверенитет страны, социальный характер нашего государства — этот краеугольный принцип получает важные подпорки, готовится еще ряд поправок, которые вносят в Конституцию акценты, выходящие со временем на первый план, они являются наиболее важными для граждан, что проявилось в ходе общественного обсуждения и формулирования этих поправок».

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В свою очередь поправка, дающая возможность президенту баллотироваться снова, по словам Пескова, это была депутатская инициатива, которая поступила позже.

«Она была поддержана, она аргументирована тем, что после внесения всего пакета поправок, естественно, президент должен иметь возможность при существовании такого намерения дальше избираться», — пояснил Песков.

Конечно депутатская. От уважаемого депутата.

По материалам издания «Интерфакс».