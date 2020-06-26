Тысячи ИП могут остаться за бортом реестра МСП из-за переноса срока сдачи отчетности

"С 1 июля становится обязательной маркировка лекарств и обуви." Стесняюсь спросить...
Ага. И потратить на этот механизм как минимум половину этих сумм. Хотя половину - это не по-божес...
Где вы находите такие фирмы? Ни в одной организации такого не видела, даже где бухгалтер один, а ...
Неплохая инициатива. Только в нормальных фирмах и без того есть различные способы стимулирования....
Все люди очень по разному переносят потерю работу психологически. Нельзя всех по себе судить. ...
Если бы решение. А то - обзор ...
По мнению ФНС и Правительства так и есть)Когда-то в институте у нас был предмет "налоговая оптими...
Не проще ли просто перестать принимать в детские сады детей тех родителей, которые не работают. А...
Можно использовать ограничение по размеру или лишь одной страницы....
В Великобритании с суммы свыше 5 млн руб в год в переводе на фунты платят уже 40%, а в США в пере...
Если есть желание, ищут возможности, если нет желания - ищут причины.Я много людей знаю, которые ...
Точно, вот откажемся от этих регионов, извинимся перед всеми, установим график платежей компенсац...
С каких пор решение Верховного суда заменяет федеральный закон?? ...
слово "докумЕнт" пришло в русский язык либо из польского, либо при Петре Первом калькой с латыни ...
С чем сегодня занимается бухгалтерия ?Сверкой и сводкой !Так! Верку выгнать, водку вылить !(с) со...
У меня за последние 10 лет работы накопилось больше 150 дней не использованного отпуска. Куда еще...
Опять лукавят.Интересно, а как единственный участник может сфальсифицировать своё собственное реш...
Я сходил, проголосовал. Прикольно всё организованно, ручки даже одноразовые, теперь сувенир. ...
Это вообще не сдача отчетности. Да и отправка файла на деревню дедушке ))...
Почему нельзя тоже самое сделать в электронном виде?Нет сканера - делаете фото, и файл отправляет...
Почему копирайт? У Русского радио авторские права на эту фразу?Эта фраза родилась в ту пору, когд...
«Сегодня утром к моей маме пришли работники, отвечающие за голосование, и предложили ей отметить ...
Хорошая у вас почта. У нас стоят с утра и до закрытия. Часами можно стоять...
Файлы pdf бывают на сотни страниц. Вы вообще понимаете, что предлагаете? ))...
всё просто - договоры в портфЕлях, а договора в портфелЯх😀...
У меня практический вопрос. Рядом в Москве сидят на карантин два здоровых иностранца из Алжира, к...
Буквально вчера в одном предприятии поинтересовались, знаком ли я с Битрикс-24. Пришлось ответить...
А было бы неплохо, если бы тут можно было загружать и pdf-формат. Ибо БП 1С позволяет выгружать в...
А создание единого реестра ЕРПДЛПВР?
Работайте над сервисом во благо клиента. Увести сервис менеджеру будет весьма затруднительно....
И как люди не ленятся нарочно нести эту бумажку в само отделение. Я максимум могу вечером (когда ...
pdf - это контейнер, в котором может быть текст, шрифты, картинки, гиперссылки, средства шифрован...
По опыту, именно разветвлённая структура, когда не все в одних руках, может защитить от этой опас...