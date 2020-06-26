Тысячи ИП могут остаться за бортом реестра МСП из-за переноса срока сдачи отчетности

Предприниматели опасаются, что из-за переноса сроков сдачи отчетности могут не попасть в реестр малого и среднего предпринимательства. Сообщения об этом уже появляются в форуме «Клерка».

Из-за коронавируса срок сдачи налоговых деклараций за 2019 год у ИП на ОСНО и УСН были перенесены на 30 июля. Но закон № 209-ФЗ о малом и среднем предпринимательстве не меняли. И согласно статье 4.1 этого закона, реестр будет обновлен 10 августа на основании сведений, которые есть у налогового органа на 1 июля (сведения о доходах в том числе).

Таким образом, согласно норме закона, все ИП, которые сдадут декларации в июле, «пролетают» мимо реестра.

При этом сейчас во многих городах сдать декларации на бумаге крайне сложно. Налоговая хоть и объявила о начале личного приема граждан, но нужна предварительная запись. А свободного времени для записи уже просто нет. Так, в некоторых налоговых Петербурга все расписано на две недели вперед. И чтобы поймать свободное время, надо заходить ночью или рано утром, ровно за 14 дней.