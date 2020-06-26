Клерк.Ру

Тысячи ИП могут остаться за бортом реестра МСП из-за переноса срока сдачи отчетности

Предприниматели опасаются, что из-за переноса сроков сдачи отчетности могут не попасть в реестр малого и среднего предпринимательства. Сообщения об этом уже появляются в форуме «Клерка».

Из-за коронавируса срок сдачи налоговых деклараций за 2019 год у ИП на ОСНО и УСН были перенесены на 30 июля. Но закон № 209-ФЗ о малом и среднем предпринимательстве не меняли. И согласно статье 4.1 этого закона, реестр будет обновлен 10 августа на основании сведений, которые есть у налогового органа на 1 июля (сведения о доходах в том числе).

Таким образом, согласно норме закона, все ИП, которые сдадут декларации в июле, «пролетают» мимо реестра.

При этом сейчас во многих городах сдать декларации на бумаге крайне сложно. Налоговая хоть и объявила о начале личного приема граждан, но нужна предварительная запись. А свободного времени для записи уже просто нет. Так, в некоторых налоговых Петербурга все расписано на две недели вперед. И чтобы поймать свободное время, надо заходить ночью или рано утром, ровно за 14 дней.

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Через Почту России отправить декларации тоже непросто, там огромные очереди. Да и не факт, что декларацию доставят до 1 июля.

Хочется надеяться, что власти все-таки обратят внимание на эту проблему и тысячи ИП не окажутся за бортом реестра. И налоговики уже обещают, что учтут перенос срока. Вот такое сообщение появилось на сайте УФНС Московской области:

На основании ст.4.1.Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ в 2020 году реестр будет формироваться автоматически 10 августа на основании данных о доходах и среднесписочной численности работников компаний и индивидуальных предпринимателей, указанных в налоговой отчетности за 2019 год, с учетом положений пункта 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 года № 409 о переносе сроков представления налоговой и бухгалтерской отчетности, срок подачи которой приходится на март-май 2020 года.

Однако нормативного акта, согласно которому ФНС должна учесть перенос сроков сдачи отчетности, нет. И пока не слышно, чтобы о нем кто-то побеспокоился.

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