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ФНС напоминает о сроках представления налоговой отчетности

ФНС напоминает о сроках представления налоговой отчетности, продленных на основании Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики».

Не позднее 29 июня 2020 года:

  • по налогу на прибыль организаций за 2019 год, за два месяца 2020 года,
  • налоговых расчетов о выплаченных иностранным организациям доходах и удержанных налогах за 2019 год,
  • по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья за 2019 год;

Не позднее 30 июня 2020 года:

  • по упрощенной системе налогообложения (для юридических лиц), по единому сельскохозяйственному налогу за 2019 год.

Новые сроки сдачи отчетности и уплаты налогов: перенос сроков в 2020 из-за коронавируса.

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