ФНС напоминает о сроках представления налоговой отчетности

Алейда Из какого положения? Я же говорю, что ни в одной фирме, в которой работала такого не было никогда... Предлагают раз в 3 года давать 1 день к отпуску за непрерывный стаж

Natali Kr женщина в отпуске по уходу может выйти из отпуска по уходу, взять справку и уйти в отпуск обратно... Денежная компенсация родителям за отказ от места в детсаду. Инициатива от депутата

VikaV2193 Это Вы говорите о тех кто может быть избранным, а не о тех кто может выбирать. О тех кого выбираю... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

geologov_12 Весело будет упрощенцам в сфере ИТ. Могли бы для них не УСН 6, а УСН3 сделать тогда.... Налоговый маневр для IT-отрасли может привести к удорожанию ПО

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Старый ворчун Ну будет ещё один реестр с (пере)маркировкой китайских микросхем и дополнительными отчетами. А эл... В Госдуму внесли законопроект о поддержке российских производителей радиоэлектроники

Надежда-25 т.е. опять же, отпуск не когда хочу, а когда могу. Про что и речь. И отпуск наперевес с ноутом -... Предлагают раз в 3 года давать 1 день к отпуску за непрерывный стаж

VikaV2193 Вы используете "надо было" - это значит, что Ваш совет в прошлое уходит, не в настоящее и тем бол... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

id7171372 Когда работала в аутсорсе, то вопрос с заменой решался просто: кого в последний раз заменяла я, т... Предлагают раз в 3 года давать 1 день к отпуску за непрерывный стаж

Апофигея Пособие по уходу за ребенком зачастую гораздо меньше МРОТ. И на него надо прожить вдвоем с ребенк... Пособие домохозяйкам: за и против

Arhimed0 по смыслу написанного не один день в три года, а при каждых отработанных 3-х лет к отпуску добави... Предлагают раз в 3 года давать 1 день к отпуску за непрерывный стаж

Старый ворчун Уж за какого ты проголосовал, такой и есть. 😱 ПУТИН ПОВЫСИЛ НДФЛ

Апофигея День раз в три года? Да я даже не замечу такую ценную награду. У нормального, лояльного директора... Предлагают раз в 3 года давать 1 день к отпуску за непрерывный стаж

FA Ага. И потратить на этот механизм как минимум половину этих сумм. Хотя половину - это не по-божес... Путин поручил создать прозрачный механизм распределения средств от повышенной ставки НДФЛ

Алейда Где вы находите такие фирмы? Ни в одной организации такого не видела, даже где бухгалтер один, а ... Предлагают раз в 3 года давать 1 день к отпуску за непрерывный стаж

VikaV2193 Все люди очень по разному переносят потерю работу психологически. Нельзя всех по себе судить. ... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

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Алейда Не проще ли просто перестать принимать в детские сады детей тех родителей, которые не работают. А... Денежная компенсация родителям за отказ от места в детсаду. Инициатива от депутата