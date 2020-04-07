Новые сроки сдачи отчетности и уплаты налогов: перенос сроков в 2020 из-за коронавируса

Правительство утвердило отсрочки по уплате налогов и сдачи отчетности в связи с эпидемией коронавируса. Постановление от 02.04.2020 № 409 было опубликовано в понедельник, 6 апреля.
Обратите внимание, что перенос сдачи декларации не означает автоматически перенос уплаты налога, даже если срок уплаты привязан к сроку сдачи отчета. Об этом прямо написано в постановлении.
Что продлили по отчетам
- Срок сдачи всей налоговой и бухгалтерской отчетности, срок сдачи которой приходится на март-май на три месяца. Кроме НДС.
- Отчетность по НДС за 1 квартал до 15 мая.
- Срок сдачи расчетов по страховым взносам до 15 мая.
Сроки по сдаче отчетности перенесены для всех организаций и ИП, вне зависимости от видов деятельности, перечней и реестров МСП. И для граждан тоже (3-НДФЛ).
Новые сроки сдачи отчетности в 2020 году
|Вид отчетности
|Последний день сдачи отчета
|Бухгалтерская отчетность за 2019 год
|30 июня
|Налог на прибыль за 2019 год
|29 июня
|Налог на прибыль за 1 квартал 2020 года
|28 июля
|Налог на прибыль за март 2020 года (при ежемесячной уплате)
|28 июля
|Налог на прибыль за апрель 2020 года (при ежемесячной уплате)
|28 августа
|Налог на прибыль за май 2020 года (при ежемесячной уплате)
|28 сентября
|Налог на имущество за 2019 год
|30 июня
|Налог на имущество за 1 квартал 2020 года
|30 июля
|НДС за 1 квартал 2020 года
|15 мая
|Расчет по страховым взносам за 1 квартал 2020 года
|15 мая
|6-НДФЛ за 1 квартал 2020 года
|31 июля
|УСН за 2019 год (организации)
|30 июня
|УСН за 2019 год (ИП)
|31 июля
|ЕНВД за 1 квартал 2020 года
|20 июля
|3-НДФЛ
|31 июля
|4-ФСС
|15 мая
Перенос сроков уплаты налогов
Отсрочки по оплате налогов будут предоставляться не всем организациям и ИП, а только включенным в реестр малого и среднего предпринимательства и ведущим деятельность, попавшую в перечень правительства (наиболее пострадавшие отрасли). Подробнее о переносе в статье Новые сроки по налогам и отчетности. Правительство утвердило отсрочки, но не для всех.
В отдельную графу выделены организации, указанные в пункте 2 Указа Президента, обязанные работать в нерабочие дни. По мнению ФНС, они обязаны сдавать отчетность в обычные сроки, потому что у этих организаций рабочие дни.
|Название отчетности
|Организации и ИП — субъекты МСП из перечня пострадавших отраслей
|Работающие в нерабочие дни по Указу Президента и не попавшие в перечень пострадавших отраслей
|Остальные организации и ИП
|1
|2
|3
|4
|Налог на прибыль за 2019 год
|28 сентября
|30 марта
|6 мая
|Налог на прибыль за 1 квартал 2020 года
|28 октября
|28 апреля
|6 мая
|Налог на прибыль за март 2020 года (при ежемесячной уплате)
|28 октября
|28 апреля
|6 мая
|Налог на прибыль за апрель 2020 года (при ежемесячной уплате)
|28 сентября
|28 мая
|28 мая
|Налог на прибыль за май 2020 года (при ежемесячной уплате)
|28 октября
|29 июня
|29 июня
|Налог на имущество за 2019 год
|6 мая
|30 марта
|6 мая
|Налог на имущество за 1 квартал 2020 года
|30 октября
|30 апреля
|6 мая
|Налог на имущество за 2 квартал 2020 года
|30 декабря
|30 июля
|30 июля
|Транспортный и земельный налоги за 1 квартал 2020 года
|30 октября
|В сроки, установленные региональным и местными законами
|В сроки, установленные региональным и местными законами
|Транспортный и земельный налоги за 2 квартал 2020 года
|30 декабря
|В сроки, установленные региональным и местными законами
|В сроки, установленные региональным и местными законами
|НДС за 1 квартал 2020 года
1/3 — 6 мая
1/3 25 мая
1/3 25 июня
1/3 — 27 апреля
1/3 25 мая
1/3 25 июня
1/3 — 6 мая
1/3 25 мая
1/3 25 июня
|Страховые взносы за март 2020 года, в т.ч в по призводственному травматизму
|15 октября1
|15 апреля
|6 мая
|Страховые взносы за апрель 2020 года в т.ч в по призводственному травматизму
|16 ноября1
|15 мая
|15 мая
|Страховые взносы за май 2020 года в т.ч в по призводственному травматизму
|15 декабря1
|15 июня
|15 июня
|Страховые взносы за июнь 2020 года в т.ч в по призводственному травматизму
|16 ноября1
|15 июля
|15 июля
|Страховые взносы за июль 2020 года в т.ч в по призводственному травматизму
|15 декабря1
|17 августа
|17 августа
|УСН за 2019 год (организации)
|30 сентября
|31 марта
|6 мая
|УСН за 2019 год (ИП)
|31 октября
|30 апреля
|6 мая
|ЕСХН за 2019 год
|30 сентября
|31 марта
|6 мая
|ЕСХН за 1 полугодие 2020 года
|25 ноября
|25 июля
|25 июля
|ЕНВД за 1 квартал 2020 года
|26 октября
|27 апреля
|6 мая
|ЕНВД за 2 квартал 2020 года
|25 ноября
|27 июля
|27 июля
|ПСН по срокам уплаты, приходящимся на 2 квартал 2020 года
|перенос срока на 4 месяца
|переноса нет
|переноса нет
|НДФЛ за 2019 год (ИП, нотариусы, адвокаты)
|15 октября
|15 июля
|15 июля
|Страховые взносы ИП в размере 1% с доходов свыше 300 тыс. рублей
|1 ноября1
|1 июля
|1 июля
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1Только для микропредприятий, для остальных МСП см. графу 4