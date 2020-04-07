Новые сроки сдачи отчетности и уплаты налогов: перенос сроков в 2020 из-за коронавируса

Правительство утвердило отсрочки по уплате налогов и сдачи отчетности в связи с эпидемией коронавируса. Постановление от 02.04.2020 № 409 было опубликовано в понедельник, 6 апреля.

Обратите внимание, что перенос сдачи декларации не означает автоматически перенос уплаты налога, даже если срок уплаты привязан к сроку сдачи отчета. Об этом прямо написано в постановлении.

Что продлили по отчетам

Срок сдачи всей налоговой и бухгалтерской отчетности, срок сдачи которой приходится на март-май на три месяца. Кроме НДС. Отчетность по НДС за 1 квартал до 15 мая. Срок сдачи расчетов по страховым взносам до 15 мая.

Сроки по сдаче отчетности перенесены для всех организаций и ИП, вне зависимости от видов деятельности, перечней и реестров МСП. И для граждан тоже (3-НДФЛ).

Новые сроки сдачи отчетности в 2020 году

Вид отчетности Последний день сдачи отчета Бухгалтерская отчетность за 2019 год 30 июня Налог на прибыль за 2019 год 29 июня Налог на прибыль за 1 квартал 2020 года 28 июля Налог на прибыль за март 2020 года (при ежемесячной уплате) 28 июля Налог на прибыль за апрель 2020 года (при ежемесячной уплате) 28 августа Налог на прибыль за май 2020 года (при ежемесячной уплате) 28 сентября Налог на имущество за 2019 год 30 июня Налог на имущество за 1 квартал 2020 года 30 июля НДС за 1 квартал 2020 года 15 мая Расчет по страховым взносам за 1 квартал 2020 года 15 мая 6-НДФЛ за 1 квартал 2020 года 31 июля УСН за 2019 год (организации) 30 июня УСН за 2019 год (ИП) 31 июля ЕНВД за 1 квартал 2020 года 20 июля 3-НДФЛ 31 июля 4-ФСС 15 мая

Перенос сроков уплаты налогов

Отсрочки по оплате налогов будут предоставляться не всем организациям и ИП, а только включенным в реестр малого и среднего предпринимательства и ведущим деятельность, попавшую в перечень правительства (наиболее пострадавшие отрасли). Подробнее о переносе в статье Новые сроки по налогам и отчетности. Правительство утвердило отсрочки, но не для всех.

В отдельную графу выделены организации, указанные в пункте 2 Указа Президента, обязанные работать в нерабочие дни. По мнению ФНС, они обязаны сдавать отчетность в обычные сроки, потому что у этих организаций рабочие дни.

Название отчетности Организации и ИП — субъекты МСП из перечня пострадавших отраслей Работающие в нерабочие дни по Указу Президента и не попавшие в перечень пострадавших отраслей Остальные организации и ИП 1 2 3 4 Налог на прибыль за 2019 год 28 сентября 30 марта 6 мая Налог на прибыль за 1 квартал 2020 года 28 октября 28 апреля 6 мая Налог на прибыль за март 2020 года (при ежемесячной уплате) 28 октября 28 апреля 6 мая Налог на прибыль за апрель 2020 года (при ежемесячной уплате) 28 сентября 28 мая 28 мая Налог на прибыль за май 2020 года (при ежемесячной уплате) 28 октября 29 июня 29 июня Налог на имущество за 2019 год 6 мая 30 марта 6 мая Налог на имущество за 1 квартал 2020 года 30 октября 30 апреля 6 мая Налог на имущество за 2 квартал 2020 года 30 декабря 30 июля 30 июля Транспортный и земельный налоги за 1 квартал 2020 года 30 октября В сроки, установленные региональным и местными законами В сроки, установленные региональным и местными законами Транспортный и земельный налоги за 2 квартал 2020 года 30 декабря В сроки, установленные региональным и местными законами В сроки, установленные региональным и местными законами НДС за 1 квартал 2020 года 1/3 — 6 мая 1/3 25 мая 1/3 25 июня 1/3 — 27 апреля 1/3 25 мая 1/3 25 июня 1/3 — 6 мая 1/3 25 мая 1/3 25 июня Страховые взносы за март 2020 года, в т.ч в по призводственному травматизму 15 октября1 15 апреля 6 мая Страховые взносы за апрель 2020 года в т.ч в по призводственному травматизму 16 ноября1 15 мая 15 мая Страховые взносы за май 2020 года в т.ч в по призводственному травматизму 15 декабря1 15 июня 15 июня Страховые взносы за июнь 2020 года в т.ч в по призводственному травматизму 16 ноября1 15 июля 15 июля Страховые взносы за июль 2020 года в т.ч в по призводственному травматизму 15 декабря1 17 августа 17 августа УСН за 2019 год (организации) 30 сентября 31 марта 6 мая УСН за 2019 год (ИП) 31 октября 30 апреля 6 мая ЕСХН за 2019 год 30 сентября 31 марта 6 мая ЕСХН за 1 полугодие 2020 года 25 ноября 25 июля 25 июля ЕНВД за 1 квартал 2020 года 26 октября 27 апреля 6 мая ЕНВД за 2 квартал 2020 года 25 ноября 27 июля 27 июля ПСН по срокам уплаты, приходящимся на 2 квартал 2020 года перенос срока на 4 месяца переноса нет переноса нет НДФЛ за 2019 год (ИП, нотариусы, адвокаты) 15 октября 15 июля 15 июля Страховые взносы ИП в размере 1% с доходов свыше 300 тыс. рублей 1 ноября1 1 июля 1 июля

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1 Только для микропредприятий, для остальных МСП см. графу 4