В половине компаний малого бизнеса ситуация в коллективах испортилась на фоне самоизоляции

Почти половина (49%) сотрудников предприятий малого и среднего бизнеса сталкивались с конфликтами на работе за время пандемии.

Таковые результаты опроса проведенного разработчиком ПО для управления бизнесом «Мегаплан».

19% руководителей также отметили ухудшение отношений с подчиненными за прошедшие три месяца самоизоляции.

В общем с грубым обращением на работе сталкивались более половины респондентов (56,4%), в основном люди жаловались на хамство со стороны начальства, а некоторые — на грубое отношение коллег, передает ИА ТАСС.

В то же время 43% наемных сотрудников говорят, что в их коллективах царит мирная атмосфера.

Около 40% опрошенных приходилось менять работу из-за плохого отношения коллег или руководства, а 28 % мечтают уволить своего руководителя, но это не в их силах.